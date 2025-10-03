BACOLI (rgl) – Momenti di terrore in viale Olimpico a Bacoli, dove un violento incendio divampato in una palazzina ha costretto all’evacuazione di dodici persone appartenenti a quattro nuclei familiari. Tre residenti sono stati ricoverati in ospedale per intossicazione da fumo, mentre un carabiniere è rimasto ferito durante le operazioni di soccorso: il militare si è infortunato mentre metteva in salvo un bambino disabile. Le cause del rogo restano ancora da accertare, ma le fiamme hanno reso immediatamente inagibile l’edificio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale del 118, che hanno evitato conseguenze ancora più gravi. “Hanno salvato vite umane da fumo e fiamme, tra cui bambini con disabilità. Vi sono enormemente grato, a nome di tutta la comunità di Bacoli”, ha scritto il sindaco Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente convocato il Centro di coordinamento soccorsi, confermando in una nota che lo stabile è stato sgomberato e che i Vigili del Fuoco stanno completando le operazioni di bonifica. Intanto, prosegue il monitoraggio della situazione da parte del tavolo prefettizio dedicato, mentre si valuta il supporto alle famiglie sfollate.