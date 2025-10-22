BAIANO (rgl) – Una normale attività artigianale si è trasformata in un potenziale pericolo per l’ambiente. È quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Baiano insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, impegnati in un servizio congiunto di controllo del territorio e prevenzione dei reati ambientali. Nel mirino dei militari è finita un’officina meccanica del posto, il cui titolare – un 66enne di Baiano – è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti speciali e immissioni non autorizzate in atmosfera. Secondo quanto accertato dai militari, l’uomo non disponeva del contratto previsto per il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività né della necessaria autorizzazione per le emissioni inquinanti derivanti dalle lavorazioni. Al termine delle verifiche, l’intera autofficina e i rifiuti presenti sono stati sequestrati.