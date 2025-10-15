NAPOLI (rgl) – Un normale giorno di lezioni si è trasformato in un momento di tensione e incredulità all’istituto comprensivo 35° Scudillo Carafa Salvemini, nella zona dei Colli Aminei a Napoli. Nella mattinata di ieri, una docente, insospettita da alcuni movimenti insoliti di studenti nei bagni maschili, ha deciso di verificare personalmente la situazione. Durante il controllo, la professoressa ha fatto una scoperta inquietante: nascosto all’interno della cassetta del wc, un coltello lungo 19,5 centimetri. Immediata la segnalazione al dirigente scolastico e l’intervento dei carabinieri della stazione Napoli Marianella, che hanno rapidamente raggiunto l’istituto. I militari hanno sequestrato l’arma e avviato gli accertamenti per risalire alla provenienza e a chi possa averla introdotta all’interno della scuola.