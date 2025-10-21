MADDALONI (rgl) – Notte ad alta tensione a Maddaloni, lungo via Forche Caudine, dove i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia locale hanno vissuto momenti concitati durante un controllo di routine. Un’Audi, affiancata da un autocarro con targa polacca, non si è fermata all’alt intimato dai militari, dando il via a un inseguimento ad alta velocità lungo la variante SS700 in direzione Maddaloni–Caserta. I carabinieri si sono immediatamente lanciati all’inseguimento dei due mezzi. Dopo alcuni chilometri, sono riusciti a raggiungere l’autocarro, che è stato improvvisamente abbandonato da tre persone. I fuggitivi si sono dileguati nelle campagne circostanti, approfittando dell’oscurità per far perdere le proprie tracce. Sul posto, i militari hanno messo in sicurezza il veicolo e avviato i rilievi. Durante la perquisizione del mezzo, i carabinieri hanno scoperto un carico sospetto: sei grandi bobine in legno contenenti cavi elettrici e diversi cavi di rame sfusi, per un quantitativo ancora da stimare. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato, insieme all’autocarro, per consentire ulteriori accertamenti. Dai primi controlli è emerso che l’autocarro non risulta al momento rubato, ma le indagini proseguono per verificare la provenienza del rame e accertare se si tratti di refurtiva proveniente da furti industriali o infrastrutturali. Gli investigatori stanno inoltre lavorando per identificare i tre fuggitivi, attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza e dei dati del veicolo.