CAIANELLO (rgl) – Un inseguimento da film lungo l’autostrada A1 si è concluso nei pressi di Caianello, nel Casertano, con l’arresto di un uomo trovato in possesso di oltre 50 chili di hashish. È accaduto nei giorni scorsi, quando gli agenti della sottosezione di polizia Autostradale di Cassino, durante un ordinario servizio di controllo, hanno notato una Ford Cupra ferma sulla corsia d’emergenza in direzione Napoli. I poliziotti si sono avvicinati per prestare assistenza, ma alla vista della volante, il conducente ha riacceso il motore e si è dato alla fuga a tutta velocità, effettuando manovre pericolose tra le auto in transito. Ne è nato un inseguimento ad alta tensione, con gli agenti che più volte hanno intimato l’alt, senza successo. Il fuggitivo, nel tentativo di seminare i poliziotti, ha persino tentato di speronare la pattuglia, ma l’intervento coordinato della sottosezione Autostradale di Caserta Nord ha permesso di bloccarlo all’altezza del casello di Caianello. Nonostante il blocco, l’uomo ha abbandonato il veicolo e tentato la fuga a piedi, cercando di scavalcare il new jersey centrale per attraversare la carreggiata opposta. È stato infine raggiunto e bloccato dopo una breve colluttazione. All’interno dell’auto, gli agenti hanno scoperto 96 panetti di hashish accuratamente sigillati, per un peso complessivo di circa 52 chilogrammi. L’uomo, condotto negli uffici della Polizia Stradale di Caserta Nord, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.