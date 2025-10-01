MADDALONI (rgl) – Prometteva polizze assicurative a prezzi vantaggiosi, ma intascava i soldi senza attivare alcuna copertura. La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un uomo di 66 anni, broker assicurativo di Maddaloni, accusato di truffa aggravata per aver frodato numerosi clienti. Le indagini del commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni sono partite da una serie di controlli stradali: diversi automobilisti, convinti di essere in regola, sono risultati in realtà privi di assicurazione. Verificando i documenti, gli agenti hanno notato elementi ricorrenti che hanno fatto emergere una rete di polizze false o del tutto inesistenti. Dagli approfondimenti è venuta a galla l’attività fraudolenta: il broker, sfruttando la fiducia dei clienti, incassava i premi assicurativi senza mai stipulare le reali coperture, lasciando i mezzi scoperti e i proprietari ignari di essere a rischio di pesanti sanzioni e responsabilità in caso di incidente. Il 66enne è stato denunciato per plurime condotte di truffa aggravata.