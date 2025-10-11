VILLARICCA (rgl) – Un salvataggio da film. Un incendio improvviso ha avvolto un appartamento al primo piano di uno stabile in via Filippo Turati 32 a Villaricca, mentre all’interno si trovava un’anziana disabile di 80 anni, impossibilitata a muoversi. Allertati dal 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Marano sono intervenuti in pochi minuti, avviando la messa in sicurezza dell’area e facendo evacuare tutti i residenti. Ma all’appello mancava proprio lei, l’anziana che vive sola nell’abitazione da cui si levava un denso fumo nero. Capito il pericolo, i militari non hanno esitato: sono entrati nello stabile invaso dal fumo, hanno individuato l’appartamento e, superando le fiamme e la scarsa visibilità, hanno raggiunto la donna nella camera da letto, dove era rimasta intrappolata. Uno di loro l’ha presa in braccio e portata in salvo all’esterno dell’edificio, tra gli applausi e la commozione dei vicini. Pochi istanti dopo, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, mentre i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla donna, che – per fortuna – non ha riportato gravi conseguenze.