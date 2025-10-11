ACERRA (rgl) – Un nome, un gesto, un messaggio che attraversa il tempo. La Caritas di Acerra, insieme all’Associazione Familiari Vittime dell’Heysel, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Io ti rispetto”, ha scelto di intitolare i locali del Centro sportivo diocesano a Roberto Lorentini, il medico toscano che il 29 maggio 1985 perse la vita nella strage dello stadio Heysel, a Bruxelles, cercando di salvare un giovane tifoso ferito. Un’iniziativa dal forte valore simbolico, che vuole “promuovere l’educazione alla non violenza, la difesa della vita e i valori del rispetto e della lealtà attraverso lo sport”, come ha sottolineato don Vincenzo Castaldo, direttore della Caritas di Acerra. Un messaggio ancora più potente, se lanciato dai ragazzi a rischio che ogni giorno frequentano il Centro diurno della Caritas, alle spalle della Cattedrale: giovani spesso segnati da povertà e disagio sociale, ai quali l’organizzazione offre accoglienza e percorsi educativi per sottrarli alla devianza e restituire loro fiducia nel futuro. La cerimonia di intitolazione si terrà martedì 14 ottobre alle 17.30, in via Nino Bixio, adiacente al Duomo, alla presenza di autorità civili, militari e religiose. Il momento più toccante sarà la dedica del Centro a Roberto Lorentini, 31 anni, di Arezzo, insignito della medaglia d’argento al valor civile per aver sacrificato la propria vita pur di salvarne un’altra. Alla cerimonia parteciperanno Sergio Brio, storico capitano della Juventus e testimone diretto di quella tragica serata, che rappresenterà per l’occasione la società bianconera, e Andrea Lorentini, figlio di Roberto e presidente dell’Associazione Vittime Familiari dell’Heysel. Con loro anche Tommaso Liguori, caporedattore di Sky Sport. A presiedere la cerimonia sarà monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. “La dimenticanza è più amara della morte – ha concluso don Castaldo – ricordare è un atto di speranza: vogliamo che i nostri giovani crescano nel segno del rispetto, della pace e dell’umanità”.