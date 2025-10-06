AVELLINO (rgl) – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria portata avanti dal comando provinciale dei carabinieri di Avellino, impegnato nel garantire sicurezza e legalità soprattutto nelle aree più sensibili della provincia. Nel fine settimana, in concomitanza con i principali eventi e manifestazioni locali — tra cui la tradizionale “Macenata” di Paternopoli, la Festa Medievale di Cassano Irpino e i festeggiamenti in onore di San Francesco a Folloni — la compagnia dei carabinieri di Montella ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni dell’Alta Irpinia, volto a prevenire reati e garantire la sicurezza pubblica. Durante le attività, una 55enne di Sant’Angelo dei Lombardi è stata denunciata in stato di libertà dopo essersi rifiutata di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di sostanze stupefacenti. La donna, fermata a Montella nel corso di un controllo alla circolazione stradale, mostrava evidenti segni di alterazione psicofisica. A bordo dell’auto i militari hanno rinvenuto siringhe usate e involucri con residui di droga. La patente di guida è stata immediatamente ritirata. A Torella dei Lombardi, invece, i carabinieri della locale stazione hanno fermato un uomo e una donna, entrambi residenti a Montoro e già noti alle Forze dell’Ordine, sorpresi a vagare senza giustificazione nei pressi di obiettivi sensibili. Considerato il comportamento sospetto, nei loro confronti è stata avanzata proposta di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune.