AVELLINO (rgl) – Un silenzio rotto solo dalle sirene, un gesto che vale più di mille parole.

Davanti alle caserme dei carabinieri in tutta l’Irpinia sono comparsi fiori, biglietti e messaggi di solidarietà per ricordare Davide Bernardello, Valerio Daprà e Marco Piffari, i tre militari travolti dall’esplosione di un edificio a Castel d’Azzano (Verona) durante un intervento di servizio. Un’esplosione improvvisa, provocata dagli occupanti dell’abitazione, ha strappato alla vita tre servitori dello Stato, lasciando sgomenta l’Italia intera. Ieri ad Avellino, un momento di intensa commozione: le volanti della Questura si sono fermate davanti al comando provinciale dei Carabinieri, sirene spiegate e lampeggianti accesi. Un saluto carico di rispetto, un gesto che ha unito idealmente tutte le Forze dell’Ordine nel dolore e nel ricordo. Sui cancelli delle caserme, corone di fiori e nastri tricolore, ma anche lettere semplici scritte a mano: “Grazie per il vostro coraggio”, “L’Italia non dimentica”.