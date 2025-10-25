AVELLINO (rgl) – La terra non smette di muoversi sotto i piedi degli irpini. Alle 21:49 una nuova scossa di terremoto, la più intensa delle ultime ore, è stata registrata dai sismografi dell’Ingv con una magnitudo di 4.0, e con epicentro ancora a Montefredane, in provincia di Avellino. L’evento, avvertito distintamente anche in numerosi comuni del Beneventano, del Casertano, del Nolano e della provincia di Napoli, ha fatto tornare la preoccupazione tra la popolazione con qualcuno sceso anche in strada. L’ultimo movimento sismico arriva a chiudere una giornata di continue vibrazioni nel sottosuolo irpino. Dopo la prima scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14:40 di ieri nell’area di Grottolella, la notte e la mattinata di oggi sono state scandite da altre tre repliche. La prima, di magnitudo 2.1, è stata registrata alle 1:19, a una profondità di 17 chilometri. La seconda, alle 7:32, ha raggiunto una magnitudo di 2.2, con ipocentro a 16 chilometri, nei pressi di Montefredane. A seguire, alle 10:18, un’altra scossa di magnitudo 3.1, sempre nello stesso distretto sismico. In tutti i casi – conferma l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – non si segnalano danni a persone o cose, ma molti cittadini hanno avvertito le vibrazioni. L’area rimane sotto stretto monitoraggio, con un costante raccordo tra la Protezione Civile regionale, i centri operativi comunali e la Prefettura di Avellino, che hanno mantenuto lo stato di attenzione e sorveglianza.