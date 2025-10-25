sabato, Ottobre 25, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Irpinia, la terra continua a tremare: altre tre scosse avvertite anche nel Nolano

CampaniaAvellinoNapoli
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

AVELLINO (rgl) – La terra continua a tremare in Irpinia. Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14:40 di ieri con epicentro nell’area di Grottolella, avvertita distintamente in gran parte della Campania – soprattutto tra le province di Avellino, Benevento e Napoli – la notte e la mattinata di oggi sono state segnate da altre tre scosse nella stessa zona. La prima, di magnitudo 2.1, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 1:19 di notte a una profondità di 17 chilometri. La seconda, alle 7:32, ha raggiunto una magnitudo di 2.2, con un ipocentro leggermente più superficiale, a 16 chilometri di profondità, nei pressi di Montefredane. A chiudere la sequenza, una nuova scossa di magnitudo 3.1 rilevata alle 10:18, sempre nello stesso distretto sismico, a 16 chilometri di profondità. Quest’ultima è stata avvertita nitidamente anche nel Nolano e nel centro di Avellino, dove molti residenti hanno percepito un leggero tremore accompagnato da un boato profondo. Non si segnalano danni a persone o cose. Le scosse, spiegano i sismologi dell’Ingv, rientrano in una normale attività di assestamento successiva all’evento principale di ieri. Tuttavia, l’area resta sotto stretto monitoraggio. La Protezione Civile regionale, i centri operativi comunali e la Prefettura di Avellino hanno mantenuto lo stato di attenzione e sorveglianza, pronti a intervenire in caso di necessità.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Pompei, ancora un furto negli scavi: turista americano denunciato dai carabinieri
Next article
Napoli, scoperta centrale sim fantasma: sequestrate più di mille schede usate per truffe, droga e armi
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com