AVELLINO (rgl) – La terra continua a tremare in Irpinia. Dopo la scossa di magnitudo 3.6 registrata alle 14:40 di ieri con epicentro nell’area di Grottolella, avvertita distintamente in gran parte della Campania – soprattutto tra le province di Avellino, Benevento e Napoli – la notte e la mattinata di oggi sono state segnate da altre tre scosse nella stessa zona. La prima, di magnitudo 2.1, è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 1:19 di notte a una profondità di 17 chilometri. La seconda, alle 7:32, ha raggiunto una magnitudo di 2.2, con un ipocentro leggermente più superficiale, a 16 chilometri di profondità, nei pressi di Montefredane. A chiudere la sequenza, una nuova scossa di magnitudo 3.1 rilevata alle 10:18, sempre nello stesso distretto sismico, a 16 chilometri di profondità. Quest’ultima è stata avvertita nitidamente anche nel Nolano e nel centro di Avellino, dove molti residenti hanno percepito un leggero tremore accompagnato da un boato profondo. Non si segnalano danni a persone o cose. Le scosse, spiegano i sismologi dell’Ingv, rientrano in una normale attività di assestamento successiva all’evento principale di ieri. Tuttavia, l’area resta sotto stretto monitoraggio. La Protezione Civile regionale, i centri operativi comunali e la Prefettura di Avellino hanno mantenuto lo stato di attenzione e sorveglianza, pronti a intervenire in caso di necessità.