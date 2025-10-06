SOMMA VESUVIANA (rgl) – Un’autoscuola del Vesuviano è finita nei guai dopo un controllo della Polizia di Stato, che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nella gestione delle attività di formazione alla guida. Nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, svolto lo scorso 18 settembre a Somma Vesuviana, gli agenti del distaccamento Polizia Stradale di Nola hanno accertato che uno dei veicoli utilizzati dall’autoscuola era privo di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo per la medesima infrazione. Ma non è tutto: nel corso della verifica, i poliziotti hanno scoperto che l’istruttore di guida stava svolgendo la lezione con una patente di guida scaduta di validità e con il saldo punti azzerato, una condizione che rendeva di fatto impossibile lo svolgimento legittimo della sua funzione di docente. Il mezzo è stato nuovamente sequestrato e al titolare dell’autoscuola è stata comminata una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.