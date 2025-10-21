CASTELLAMMARE DI STABIA (alads) – Biglietti alterati, steward legati ai clan, settore giovanile usato per reclutare consenso tra i minori. È il volto oscuro della Juve Stabia, squadra che milita nel campionato di Serie B, finita oggi sotto amministrazione giudiziaria per presunte infiltrazioni mafiose. A eseguire il provvedimento, disposto dal Tribunale di Napoli, è stata la Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica e della Direzione Nazionale Antimafia.

LE INDAGINI E IL SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO MAFIOSO – L’inchiesta ha evidenziato un sistema di condizionamento mafioso dell’attività economica della Juve Stabia da parte del clan D’Alessandro, egemone nel territorio stabiese, e del clan Imparato. Le infiltrazioni riguardavano settori strategici come sicurezza e stewarding, ticketing e rilascio biglietti bouvetteria e servizi sanitari, pulizie e trasporto della prima squadra. Durante la partita Juve Stabia–Bari del 9 febbraio 2025, un soggetto colpito da Daspo è stato trovato a gestire l’accesso ai tornelli. I biglietti venivano rilasciati con dati anagrafici alterati, consentendo l’ingresso di soggetti pregiudicati. In totale, nella stagione calcistica precedente, sono stati emessi 38 Daspo, di cui 22 riguardavano soggetti contigui ai clan.

LA TIFOSERIA E IL CONSENSO CRIMINALE – Le indagini hanno evidenziato una saldatura tra esponenti del tifo organizzato e ambienti criminali. Durante l’evento pubblico del 29 maggio 2025, organizzato dal Comune di Castellammare di Stabia per celebrare la stagione sportiva, rappresentanti dei gruppi ultras – alcuni colpiti da Daspo e con profili di contiguità mafiosa – sono apparsi sul palco accanto ai vertici societari e alle istituzioni locali. Un gesto che, secondo gli inquirenti, testimonia la normalizzazione del legame tra calcio e criminalità.

LE DICHIARAZIONI – Giovanni Melillo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ha definito il caso Juve Stabia “un quadro generale preoccupante, un vero e proprio caso scuola di subordinazione mafiosa”. Secondo Melillo, si tratta del terzo episodio in Italia in cui una società calcistica viene posta sotto amministrazione giudiziaria per infiltrazioni criminali, dopo i precedenti di Foggia Calcio e Crotone Calcio. “La camorra non si è limitata a infiltrarsi: ha assunto il controllo operativo di settori vitali della società, rendendola di fatto uno strumento funzionale ai propri interessi”. Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Napoli, ha parlato di una gestione completamente compromessa: “Gli spostamenti della squadra, la sicurezza durante le partite, la distribuzione delle bevande, la gestione dei biglietti: tutto era nelle mani della camorra. E questo fa ancora più scalpore se si considera che la Juve Stabia milita in Serie B, un campionato professionistico con visibilità nazionale”. Maurizio Agricola, Questore di Napoli, ha rivelato che persino il settore giovanile – la cosiddetta “cantera” – era gestito da soggetti riconducibili alla criminalità organizzata. “Quel settore veniva utilizzato per acquisire consenso tra i minori, formandoli a elementi di disvalore. È una dinamica pericolosa, che va ben oltre la semplice infiltrazione: è una strategia di radicamento sociale”. Agricola ha ricordato che tutto è partito da un controllo effettuato il 9 febbraio, quando un soggetto legato al clan Imparato è stato trovato a gestire la sicurezza durante una partita. Michele Di Bari, Prefetto di Napoli, ha sottolineato la portata del provvedimento: “Siamo di fronte a uno spartiacque nella gestione della società. I magistrati hanno individuato una serie di defaillance gravi e ora bisogna accompagnare la Juve Stabia in un percorso di legalità. In Prefettura è già operativo un gruppo interforze che sta valutando ulteriori misure, incluso il possibile rinvio di alcune gare per consentire la riorganizzazione dei servizi contaminati”.