NAPOLI (rgl) – Poteva trasformarsi in una tragedia silenziosa, ma la rapidità e la tenacia della Polizia di Stato hanno fatto la differenza. Un uomo di 64 anni, affetto da disturbi psichiatrici e in condizioni di salute critiche, è stato rintracciato e accompagnato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i medici gli hanno letteralmente salvato la vita. Tutto è accaduto nella giornata di lunedì 20 ottobre, quando un medico chirurgo del Cardarelli ha contattato il numero di emergenza 113 con una richiesta insolita ma disperata: rintracciare un paziente che si era sottoposto a degli esami nei giorni precedenti, ma che risultava irreperibile. Gli esiti avevano evidenziato un’emoglobina pericolosamente bassa, compatibile con una grave emorragia interna, e ogni ora di ritardo poteva essere fatale. L’uomo, privo di fissa dimora e già noto per precedenti tentativi di ricovero psichiatrico, aveva lasciato un numero di telefono che risultava spento da giorni. La Sala Operativa della Questura di Napoli ha quindi deciso di attivarsi immediatamente: una pattuglia si è recata all’indirizzo indicato nella banca dati Sdi, dove è riuscita a rintracciare la sorella del paziente. Anche lei ignorava completamente la gravità della situazione, ma ha fornito agli agenti un secondo numero di telefono, rivelatosi decisivo. Contattato dagli operatori di polizia, l’uomo è stato convinto a recarsi immediatamente al pronto soccorso. Qui, dopo una nuova valutazione, i medici hanno confermato la diagnosi: emorragia interna in corso. Solo un intervento tempestivo ha impedito che la situazione degenerasse, evitando un esito potenzialmente letale. Dopo la stabilizzazione, l’uomo è stato sottoposto a una valutazione psichiatrica: pur non essendo stato disposto un nuovo ricovero, gli è stato consigliato un percorso di cura presso il centro di salute mentale.