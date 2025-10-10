CASALNUOVO DI NAPOLI (rgl) – Un vero e proprio “laboratorio” del falso nascosto in camera da letto. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Napoli nel corso di un’operazione di controllo che si è conclusa con l’arresto di un 40enne di Casalnuovo, già noto alle forze dell’ordine per reati analoghi. Durante la perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno trovato un cassetto del comodino pieno di documenti contraffatti e materiale utile alla fabbricazione di identità false. Nascoste con cura, sono state rinvenute numerose carte d’identità – alcune ancora senza fotografia, altre con l’immagine dell’uomo ma intestate a persone diverse – insieme a tessere sanitarie, carte di credito e bancomat intestate a soggetti vari e provenienti da diversi istituti di credito. Nel corso dell’ispezione, gli agenti hanno sequestrato anche due computer portatili, due smartphone, un apparecchio Pos e foto tessera raffiguranti persone differenti, probabilmente utilizzate per assemblare nuovi documenti falsi o per truffe online. Alla luce dei gravi elementi raccolti, il 40enne è stato arrestato per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e ricettazione, reati di cui aveva già precedenti.