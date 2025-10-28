BENEVENTO (rgl) – Momenti di paura nella serata di ieri in un’abitazione del capoluogo sannita, dove una lite familiare è degenerata in un episodio di violenza e tensione.

Un uomo di 58 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver impugnato un coltello da cucina e minacciato sia la moglie che gli agenti intervenuti per sedare la discussione. Tutto è iniziato con una chiamata concitata al numero di emergenza 113: al telefono lo stesso uomo, in evidente stato di agitazione, ha segnalato una lite in corso con la consorte. In pochi minuti una pattuglia della Squadra Volante è arrivata sul posto. Gli agenti, valutata la situazione, hanno subito messo in sicurezza la donna, aiutandola a rifugiarsi ai piani inferiori dell’abitazione. Nel frattempo, il 58enne, in forte stato di alterazione psico-fisica, probabilmente dovuto anche all’abuso di alcol, ha iniziato a brandire un coltello da cucina lungo circa 22 centimetri, minacciando di colpire la moglie e chiunque avesse tentato di avvicinarsi. Ne è seguita una trattativa ad alta tensione: i poliziotti, mantenendo le distanze per evitare il rischio di un’aggressione, hanno cercato di instaurare un dialogo con l’uomo, che in preda alla rabbia ha anche lanciato una sedia contro gli agenti, fortunatamente senza colpirli. Dopo diversi minuti di confronto, i poliziotti sono riusciti a convincere il 58enne a deporre l’arma e a desistere dalla sua condotta. L’uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il coltello è stato sequestrato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Benevento, il 58enne è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida.