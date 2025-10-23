LAURO (rgl) – Incidenti stradali mai avvenuti, testimoni reclutati come comparse, certificati medici falsi e una rete ben organizzata per truffare le compagnie assicurative. È questo il quadro emerso dall’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, che ha portato all’esecuzione di tre misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di altrettanti residenti nel Vallo di Lauro. I tre indagati – all’epoca dei fatti un avvocato, un broker assicurativo e un terzo complice – sono accusati di aver costituito un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati: frode assicurativa, falso ideologico e materiale, e falsa testimonianza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato di Lauro, il gruppo metteva in scena falsi sinistri stradali, avvalendosi di persone reclutate per impersonare vittime e testimoni, veicoli danneggiati ad hoc e luoghi predisposti per simulare gli incidenti. A completare il disegno truffaldino, la complicità di alcuni professionisti che, dietro compenso, redigevano certificati medici falsi per attestare lesioni inesistenti. L’indagine, conclusa nel 2024, ha portato al deferimento di 135 persone, di cui 11 indagate per associazione a delinquere. Durante le perquisizioni sono stati acquisiti documenti fondamentali per ricostruire la rete e i meccanismi della truffa. In un solo anno, sono stati individuati 40 sinistri sospetti riconducibili al sodalizio, con un giro d’affari che ha spinto diverse compagnie assicurative a sporgere querela. Tra le conseguenze dell’inchiesta, anche 30 provvedimenti di revoca della patente di guida: molti degli indagati risultavano coinvolti in un numero anomalo di incidenti, sollevando dubbi sulla loro idoneità psicofisica alla guida.