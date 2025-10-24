MADDALONI (rgl) – Lavoratori in nero, carenze igienico-sanitarie e alimenti privi di tracciabilità: è quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di Maddaloni, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, nel corso di un articolato controllo effettuato presso un ristorante cittadino. L’operazione, svolta nella mattinata di oggi, fa seguito a un’ispezione condotta lo scorso 16 ottobre e ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare dell’attività per gravi violazioni in materia di lavoro e sicurezza alimentare. Durante le verifiche in un locale di via Forche Caudine, i militari hanno accertato la presenza di un lavoratore extracomunitario impiegato in nero e irregolare sul territorio nazionale, nonché l’omessa visita medica preventiva per due dipendenti, in violazione delle norme a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sul fronte igienico-sanitario, nel magazzino annesso alla cucina è stato rinvenuto un congelatore a pozzetto contenente circa 30 chilogrammi di alimenti congelati privi di etichette e informazioni sulla provenienza, il processo di lavorazione e il lotto di produzione. I prodotti, non tracciabili e potenzialmente non idonei al consumo, sono stati immediatamente sequestrati. Alla luce delle irregolarità riscontrate, il titolare è stato denunciato e sanzionato per un importo complessivo di 11.080 euro. Contestualmente, è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione fino al ripristino delle condizioni di conformità previste dalla normativa. L’Autorità Giudiziaria e Amministrativa sono state informate dell’esito dei controlli, che si inseriscono in una più ampia campagna di verifica della sicurezza alimentare e della tutela dei lavoratori nelle attività commerciali della provincia di Caserta.