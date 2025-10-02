NAPOLI (rgl) – Napoli Centrale si prepara a un restyling tecnologico che avrà ripercussioni dirette sulla circolazione ferroviaria. Nei fine settimana di sabato 4 e domenica 5 ottobre e di sabato 8 e domenica 9 novembre 2025, infatti, Rete Ferroviaria Italiana (gruppo FS Italiane) porterà avanti gli interventi di potenziamento infrastrutturale per l’installazione dell’Apparato Centrale Computerizzato, una vera e propria “cabina di regia” digitale capace di rendere più efficiente e regolare la gestione del traffico. Per consentire la piena operatività dei cantieri, Trenitalia ha annunciato variazioni alla circolazione di numerosi treni regionali, Intercity e Frecciarossa, con cancellazioni totali o parziali, deviazioni di percorso e modifiche di orario.

I disagi interesseranno le principali direttrici da e per Napoli Centrale: Regionali sulle tratte Napoli – Villa Literno – Formia – Roma, Napoli – Caserta, Napoli – Salerno – Eboli/Sapri/Cosenza; Intercity: i treni 550, 724 e 702 (da Siracusa, Reggio Calabria e Taranto per Roma) non fermeranno a Napoli Centrale ma a Caserta, così come l’Intercity 591 (Roma Termini – Salerno). Modifiche d’orario anche per l’Intercity 1523 (Prato–Napoli) e per il 597 (Milano–Salerno); Frecce: alcuni collegamenti da Reggio Calabria e Salerno verso Milano, Torino e Venezia vedranno soppressa la fermata a Napoli Centrale, sostituita in alcuni casi da una fermata straordinaria a Napoli Afragola. Per i viaggiatori saranno attivati bus sostitutivi sulle tratte interrotte, con tempi di percorrenza più lunghi a causa del traffico stradale e disponibilità di posti limitata. Sui pullman non sarà possibile viaggiare con biciclette o animali, ad eccezione dei cani guida. Trenitalia invita i passeggeri a verificare le informazioni di viaggio poco prima della partenza tramite sito web, app, call center gratuito (800 89 20 21) o canali di vendita, dove saranno disponibili i dettagli aggiornati. I clienti con biglietto digitale riceveranno inoltre notifiche via mail o sms.