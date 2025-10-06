NAPOLI (rgl) – Disagi in vista per chi viaggia lungo le principali arterie autostradali della Campania. Autostrade per l’Italia ha programmato una serie di chiusure notturne temporanee per consentire interventi di riqualificazione della segnaletica orizzontale e delle barriere di sicurezza. Sulla A1 Milano–Napoli, nelle notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, dalle 21 alle 6, sarà chiusa la stazione di Caserta Nord, sia in entrata verso Napoli sia in uscita per chi proviene da Roma. Durante le ore di chiusura, gli automobilisti diretti verso sud potranno utilizzare l’entrata di Caserta Sud, mentre chi proviene da Roma potrà uscire alla stazione di Santa Maria Capua Vetere. Sulla A30 Caserta–Salerno, invece, per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, la stazione di Nocera–Pagani sarà chiusa in uscita per chi proviene da Caserta nelle notti di lunedì 6, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre, sempre nella fascia oraria 21-6. In questo caso, l’uscita alternativa consigliata è quella di Sarno.