TRECASE (rgl) – Dramma sul cantiere: un 61enne carpentiere ha perso la vita poco fa mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione esterna di una villetta in via Capitano Rea. Secondo le prime ricostruzioni, una trave in muratura sarebbe precipitata dal primo piano dell’immobile, colpendolo alla testa e causando la morte sul colpo dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, che stanno eseguendo i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, mentre proseguono le indagini per accertare le cause precise della caduta della trave e verificare eventuali responsabilità.