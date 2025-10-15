BENEVENTO (rgl) – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Benevento ha individuato tre lavoratori impiegati in nero all’interno di due attività commerciali operanti nella provincia. Le operazioni rientrano nel più ampio piano di verifiche volto a tutelare la legalità economica e i diritti dei lavoratori. Nel primo caso, i militari del gruppo di Benevento hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’impresa con sede legale nel capoluogo e sede operativa a Ceppaloni, specializzata nella lavorazione di infissi. Qui, le Fiamme Gialle hanno accertato la presenza di due dipendenti completamente sconosciuti alle scritture contabili e privi di qualsiasi regolare contratto di lavoro. Un’ulteriore attività di controllo è stata condotta dai militari della tenenza di Solopaca presso una società di catering con sede a Sassinoro, dove è emerso che un lavoratore aveva prestato attività durante la stagione estiva senza essere formalmente assunto. Per tale violazione, è stata comminata una sanzione amministrativa di 7.800 euro. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che lo stesso dipendente era stato retribuito in contanti, in violazione della normativa che impone il pagamento delle retribuzioni con strumenti tracciabili. Anche in questo caso, è stata elevata una sanzione aggiuntiva di 3.300 euro.