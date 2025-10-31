LETTERE (rgl) – Un gesto che poteva trasformarsi in tragedia è stato scongiurato grazie alla prontezza di un uomo: a Lettere, comune tra Castellammare e Gragnano, una donna di 45 anni di Qualiano ha tentato di dare fuoco alla porta dell’appartamento della sua ex suocera. Il giorno del decimo anniversario di matrimonio della vittima, la 45enne è stata ripresa dalle telecamere mentre estraeva dalla borsa una tanica di liquido infiammabile e sfregava un fiammifero contro la porta. Il tentativo di incendio è stato interrotto dall’intervento dell’ex genero, che ha impedito che benzina e fuoco provocassero danni gravissimi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Lettere, che hanno identificato e denunciato la donna per tentato incendio. Secondo le prime ricostruzioni, alla base del gesto ci sarebbero vecchie tensioni e acredini familiari, sfociate in denunce reciproche tra le parti.