Lite in spiaggia, uomo accoltellato al collo a Torre Annunziata: fermato un sospetto

TORRE ANNUNZIATA (rgl) – Una lite in spiaggia, poi la violenza. La mattinata di Torre Annunziata è stata sconvolta da un episodio drammatico avvenuto nei pressi dei giardinetti di via Colombo, dove un uomo di origini nigeriane è stato colpito al collo con un’arma da taglio. La vittima, soccorsa dal 118, è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale di Castellammare di Stabia e poi al nosocomio del Mare di Napoli, dove rimane ricoverata in codice rosso, in attesa di un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sono gravi, ma al momento stabili. Secondo una prima ricostruzione, il ferimento sarebbe maturato al culmine di una lite scoppiata sulla spiaggia tra la vittima e un altro uomo, la cui identità è ora al vaglio degli inquirenti. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, giunti rapidamente sul posto, hanno avviato serrati accertamenti e tradotto negli uffici di polizia un soggetto ritenuto fortemente indiziato del ferimento. Le indagini proseguono per chiarire il movente e definire con precisione la dinamica dell’aggressione.

