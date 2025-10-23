TERZIGNO (rgl) – Un rubinetto chiuso, un gesto di rabbia, poi la violenza cieca. È bastato questo a trasformare l’ennesima lite condominiale in una scena da incubo a Terzigno. Una donna di 32 anni è finita in ospedale dopo essere stata accoltellata al petto dal vicino di casa, un uomo di 40 anni, al culmine di una disputa che durava da tempo. Tra i due i rapporti non erano mai stati sereni. Rumori, panni stesi, musica troppo alta: un elenco di fastidi quotidiani diventati, col tempo, un’escalation di insulti e minacce. L’ultimo scontro è nato per un episodio apparentemente banale: la donna stava pulendo il suo terrazzino quando il vicino, infastidito, ha chiuso la valvola dell’acqua dal piano inferiore. Un gesto studiato: sapeva che lei sarebbe scesa per riaprirla, come già accaduto altre volte. E quando la 32enne è arrivata ai contatori, lui l’ha attesa con un coltello da cucina. Un solo colpo, diretto al petto — che solo per un caso fortuito non ha colpito organi vitali. La vittima, ferita e in preda al panico, è riuscita a chiedere aiuto urlando. I vicini hanno dato l’allarme al 112, mentre l’aggressore si chiudeva in casa. I carabinieri di Terzigno lo hanno convinto ad aprire la porta: dentro, ancora sul tavolo, c’era il coltello insanguinato. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e portato in carcere. La donna, ricoverata in ospedale, è ancora sotto shock ma non in pericolo di vita.