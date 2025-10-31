MADDALONI (rgl) – Un normale controllo amministrativo si è trasformato in una scoperta significativa per le forze dell’ordine di Maddaloni. La Polizia di Stato di Caserta, insieme alla Polizia Locale, ha infatti sospeso e sanzionato un circolo sociale del centro cittadino per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e della distribuzione di bevande alcoliche. Il circolo era già finito nel mirino dei residenti per disturbo alla quiete pubblica. I controlli hanno rivelato occupazione abusiva del suolo pubblico, mancanza dei requisiti igienico-sanitari e somministrazione di alcolici a persone non associate. Inoltre, il gestore era privo della necessaria Scia, il provvedimento obbligatorio per poter esercitare l’attività. Per questi motivi, gli agenti hanno proceduto alla chiusura immediata della struttura e all’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di 5.000 euro.