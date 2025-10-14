NAPOLI (rgl) – Ha vissuto per mesi nel terrore delle continue minacce e aggressioni del figlio, fino a trovare il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. È la storia di una donna del quartiere Soccavo che, esasperata dalle violenze subite dal figlio trentenne, ha deciso di documentare con il proprio smartphone l’ennesimo episodio di violenza domestica. Nelle immagini, consegnate ai militari della stazione Rione Traiano, si vedono le minacce dell’uomo, tossicodipendente, che prometteva di dare fuoco alla casa della madre. La donna, dopo aver registrato la scena, si è recata subito in caserma per chiedere aiuto. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare rapidamente il 30enne, che – al momento del controllo – è stato trovato in possesso di un taglierino con lama a punta. L’uomo è stato arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e, al termine delle formalità di rito, trasferito in carcere.