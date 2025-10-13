NAPOLI (rgl) – Un semplice controllo del territorio si è trasformato in un’operazione contro l’abusivismo edilizio e il presunto riciclaggio di componenti d’auto. È quanto accaduto in via Emilio Scaglione, a Scampia, dove gli agenti dell’Unità Operativa della Polizia Locale, insieme ai carabinieri della stazione di Marianella e al personale tecnico di Napoli Servizi, hanno scoperto un manufatto abusivo e una presunta attività di riciclaggio di parti di veicoli. La struttura, realizzata in muratura con pareti di cemento intonacate e un cancello metallico frontale, era stata costruita direttamente sul marciapiede, in totale assenza di permessi edilizi o autorizzazioni urbanistiche. L’intera area è stata posta sotto sequestro preventivo, mentre sono in corso ulteriori verifiche per accertare da quanto tempo l’immobile fosse utilizzato. Durante la stessa operazione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto, in un locale adiacente e negli spazi di pertinenza del complesso edilizio pubblico, centinaia di pezzi e accessori per veicoli: bauletti di motocicli, paraurti, fari, specchietti e altri componenti meccanici, tutti di provenienza sconosciuta. Il materiale è stato sequestrato a fini probatori, con l’ipotesi di riciclaggio di parti di veicoli. Per entrambi i sequestri è stata redatta una comunicazione di notizia di reato a carico di ignoti, mentre gli uffici comunali competenti sono stati informati per le valutazioni in materia di tutela del patrimonio pubblico e sicurezza urbana.