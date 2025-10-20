MARIGLIANO (rgl) – Paura nella notte nel cuore della città. Un uomo di 36 anni, di origini marocchine, è stato soccorso nella notte e trasportato in codice rosso all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola dopo essere stato ferito con un’arma da taglio. L’allarme è scattato quando il trentaseienne, sanguinante e in stato di shock, si è presentato presso la guardia medica di Marigliano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna, che hanno avviato le prime indagini. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe stato colpito alla nuca e alla spalla all’interno della villa comunale di Marigliano, nel corso di una probabile lite degenerata in violenza. Il 36enne, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Nola: nonostante le ferite, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.