MARIGLIANO (rgl) – I finanzieri del comando provinciale di Napoli, nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare i traffici illeciti sul territorio, hanno sequestrato a Marigliano oltre 56.000 litri di gasolio per autotrazione, due automezzi e una cisterna utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio del carburante. Denunciate due persone per ricettazione e violazioni alla normativa sulle accise. L’operazione, condotta dai militari del gruppo di Nola il 26 settembre scorso, è scattata dopo che una pattuglia ha notato un autoarticolato telonato con targa romena fermo all’interno di un’area di parcheggio privata. Il mezzo, apparentemente in sosta, ha destato sospetti e i finanzieri hanno deciso di procedere con un controllo. Durante l’ispezione è emerso che il camion trasportava oltre 28.000 litri di gasolio, suddivisi in contenitori da 1.000 litri ciascuno, i cosiddetti “cubotti”. La documentazione di accompagnamento è risultata contraffatta, e l’autista, un cittadino romeno, non è stato in grado di fornire alcuna prova sulla legittima provenienza del carburante. Nella stessa area, i finanzieri hanno individuato una autocisterna riconducibile a una società italiana e una pompa utilizzata per travasare il carburante da un mezzo all’altro, con ulteriori 28.000 litri di prodotto petrolifero già pronti per la distribuzione illegale. Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro il gasolio, gli automezzi e la cisterna, oltre alla strumentazione impiegata per il travaso. Il gasolio, secondo gli accertamenti, era fraudolentemente sottratto al pagamento dell’Iva e delle accise, causando un rilevante danno economico per l’Erario. Il conducente del camion e il rappresentante legale della società italiana proprietaria dell’autocisterna sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nola, che coordina le indagini per risalire alla rete di distribuzione e ai canali di approvvigionamento del carburante illecito.