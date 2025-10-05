MERCOGLIANO (rgl) – Un colpo studiato nei dettagli, maschere di carnevale a coprire i volti e armi in pugno. Sembrava la scena di un film, ma è accaduto davvero, una mattina d’ottobre, in una gioielleria di Mercogliano. L’epilogo, però, non ha avuto nulla di spettacolare: uno dei presunti autori del tentativo di rapina — un minorenne residente a Napoli — è finito in carcere. La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Avellino, su disposizione del gip del tribunale per i Minorenni di Napoli, al termine di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura per i Minorenni. L’inchiesta ha preso avvio subito dopo il colpo fallito del 22 ottobre 2024, quando alcuni individui travisati da maschere e armati fecero irruzione nella gioielleria, minacciando la commessa. A rovinare i piani del gruppo fu l’intervento improvviso di un passante, che fece scattare la fuga dei malviventi, dileguatisi a bordo di un’auto scura.

Gli agenti intervenuti effettuarono un sopralluogo minuzioso, raccogliendo testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza. Proprio da lì partì la ricostruzione dell’intera dinamica e degli atti preparatori del colpo. Determinante si è rivelata la scoperta del ruolo di una giovane complice, che, poco prima dell’assalto, era riuscita a farsi aprire la porta del negozio fingendosi una normale cliente interessata all’acquisto di un gioiello. Grazie a un lavoro incrociato di analisi dei video, riconoscimenti e riscontri tecnici, gli investigatori sono riusciti a identificare alcuni componenti della banda, tra cui il minorenne arrestato. Il gip, accogliendo le risultanze investigative, ha riconosciuto gravi indizi di colpevolezza a carico del giovane in relazione ai reati di tentata rapina aggravata e porto abusivo di armi comuni da sparo. Il ragazzo, già detenuto per altra causa, è stato trasferito presso l’istituto Penale per Minorenni di Roma – Casal del Marmo.