MIRABELLA ECLANO (rgl) – Un fine settimana di controlli intensi nel cuore dell’Irpinia, dove i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno messo in campo una vasta operazione di sicurezza e tutela ambientale. L’attività, svolta in linea con le direttive del Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, e sotto la costante attenzione della Procura della Repubblica guidata da Domenico Airoma, ha puntato a contrastare i reati in materia ambientale e a presidiare il territorio nelle ore serali e notturne. Nel corso dell’operazione, condotta con il supporto di 12 equipaggi dislocati tra Mirabella Eclano e i comuni limitrofi, sono stati controllati oltre 100 veicoli e identificate numerose persone, con particolare attenzione alle aree rurali e isolate. Tra gli interventi più significativi, i militari hanno fermato due auto di grossa cilindrata con a bordo soggetti provenienti dal foggiano, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Non avendo saputo giustificare la loro presenza in zona, i due sono stati proposti per il Foglio di Via Obbligatorio dal comune eclanese. Durante i controlli, un 31enne originario del Gambia e residente in Irpinia è stato invece trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Avellino quale assuntore di sostanze stupefacenti. Infine, gli uomini dell’Arma hanno denunciato un 53enne sorpreso alla guida di un autocarro cassonato carico di oltre 200 chili di materiali di scarto — classificati come rifiuti speciali — trasportati senza alcuna autorizzazione. Il mezzo e il carico sono stati sequestrati preventivamente, mentre all’uomo è stata anche sospesa la patente di guida, in applicazione delle recenti normative ambientali. Le indagini proseguono per accertare la provenienza e la destinazione dei rifiuti, potenzialmente dannosi per il territorio.