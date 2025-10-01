CASERTA (rgl) – Un piazzale di 3.500 metri quadrati trasformato in un’immensa discarica a cielo aperto: è quanto hanno scoperto i carabinieri in via Scalo Ferroviario a Falciano del Massico durante un blitz che ha coinvolto più reparti. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione, insieme ai carabinieri forestali di Roccadaspide (Salerno), supportati dall’Esercito Italiano nell’ambito delle operazioni “Terra dei Fuochi” e dalla Polizia Municipale. Il bilancio è impressionante: 4.836 metri cubi di scarti tessili e 495 metri cubi di rifiuti domestici, per un totale di oltre 5.300 metri cubi di materiale abbandonato. L’area era nella disponibilità di un 73enne originario di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di gestione illecita di rifiuti. Secondo gli inquirenti, la massa di materiale sequestrata avrebbe potuto alimentare roghi tossici o causare gravi danni ambientali, aggravando una situazione già critica in un territorio segnato dal fenomeno dello smaltimento illegale. L’intera area è stata posta sotto sequestro. Nei prossimi giorni saranno disposti accertamenti tecnici e le procedure di bonifica, nell’ambito di una più ampia strategia di contrasto ai reati ambientali nella “Terra dei Fuochi”.