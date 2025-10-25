FORIO D’ ISCHIA (rgl) – “Tutti noi siamo grati perché avete il coraggio di essere i primi ad aiutarci”. “Con voi mi sento sicura, voi siete angeli per me.” Sono parole semplici, scritte con l’inchiostro dell’innocenza, ma capaci di arrivare dritte al cuore. A scriverle sono stati gli alunni di una scuola elementare di Forio d’Ischia, che hanno voluto dire “grazie” ai carabinieri e ricordare con affetto i tre militari morti a Castel d’Azzano, nel Veronese, a seguito della tragica esplosione avvenuta nei giorni scorsi. Durante una commovente cerimonia organizzata per commemorare i caduti dell’Arma, i bambini hanno consegnato ai militari decine di lettere, disegni e messaggi di riconoscenza. Su ogni foglio, cuori rossi, tricolori e parole di gratitudine: “Voi sì che siete persone da cui prendere spunto”, scrive una bambina, mentre un’altra disegna tre piccoli angeli vestiti di blu. I carabinieri della stazione di Forio hanno accolto con emozione quei pensieri, molti dei quali sono stati letti ad alta voce dai bambini stessi o dai militari presenti. Altri sono stati affissi sulle pareti della caserma, a formare un grande mosaico di affetto e memoria. Un gesto spontaneo, ma dal valore profondo, che unisce la comunità ischitana all’Arma in un abbraccio collettivo. Un modo per non dimenticare la tragedia di Verona e ricordare ogni giorno l’impegno, il sacrificio e la dedizione di chi indossa la divisa.