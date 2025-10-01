mercoledì, Ottobre 1, 2025
CampaniaSalernoCronaca
SALERNO (rgl)-  Si finge perito del tribunale per truffare un’anziana. Il fatto è accaduto nel Salernitano e vede per protagonista un 17enne napoletano. Il giovane, qualificandosi quale perito del Tribunale incaricato della ricognizione di beni e valori preziosi, è riuscito ad entrare nell’abitazione della signora, convincendola a mostrargli il denaro e i gioielli. A quel punto ha rubato il bottino ed è scappato. La denuncia da parte della vittima, ha consentito ai carabinieri di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato nonché del complice maggiorenne, pluripregiudicato per reati della stessa specie. Lo scorso 28 settembre, i carabinieri della stazione di Bellizzi hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale del collocamento in comunità emessa, su richiesta della competente Procura della Repubblica, dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nei confronti di un 17enne, residente nella provincia di Napoli.

