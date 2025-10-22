MONDRAGONE (rgl) – Un pomeriggio qualunque poteva trasformarsi in un incubo per un giovane automobilista in transito lungo la SS7 Quater, alle porte di Mondragone. Ma un piano criminale, architettato con un trucco tanto semplice quanto pericoloso, è stato sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, supportati dai Bersaglieri dell’8° Reggimento “Garibaldi” impegnati nell’operazione Strade Sicure. Poco dopo le 18 di martedì, quattro uomini del napoletano, di età compresa tra i 20 e i 63 anni e appartenenti allo stesso nucleo familiare, hanno messo in atto un piano ben collaudato: lanciare sassi contro le auto in corsa per simulare un incidente e indurre il conducente a fermarsi nella piazzola di emergenza, così da poterlo rapinare. La trappola sembrava funzionare, finché i malviventi non si sono accorti di essere sotto osservazione. I Carabinieri, notando i loro movimenti sospetti, sono intervenuti in tempo, impedendo che l’automobilista diventasse vittima del raggiro. Alla vista della pattuglia, i quattro hanno tentato di fuggire a bordo di una Peugeot 3008 nera, sfrecciando lungo la statale. L’inseguimento, durato pochi minuti, si è concluso quando altre pattuglie, coordinate via radio, hanno bloccato il veicolo a poche centinaia di metri dal punto del tentato colpo. All’interno dell’auto, i militari hanno rinvenuto sassi, pietre, carta vetrata e panni imbevuti di vernice nera, strumenti che sarebbero stati utilizzati per rendere più “credibile” la messinscena del falso incidente. I quattro, già noti alle forze dell’ordine, sono stati condotti presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mondragone per l’identificazione e poi trasferiti al carcere di Santa Maria Capua Vetere. Dovranno rispondere di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.