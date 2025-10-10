MONTESARCHIO (rgl) – Un’aggressione brutale che ha lasciato la comunità sotto shock. Nella notte del 5 ottobre, all’esterno di un locale di pubblico intrattenimento a Montesarchio, quattro persone hanno immobilizzato un minore di 18 anni, colpendolo ripetutamente con un manganello e a mani nude alla testa, all’addome e al torace. Il giovane è attualmente ricoverato all’ospedale San Pio in prognosi riservata. A seguito delle attività istruttorie condotte dalla Divisione Polizia Anticrimine, il Questore della Provincia di Benevento ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici nei confronti dei quattro aggressori. Per un periodo di tre anni, dalle 19 alle 7 del mattino, i destinatari non potranno entrare né sostare nei pressi di esercizi pubblici e locali di intrattenimento in tutta la provincia. Le misure, ispirate al cosiddetto “Daspo Willy”, in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel 2020, rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione. L’obiettivo è chiaro: tutelare la sicurezza collettiva impedendo che chi ha già compiuto atti violenti frequenti luoghi di aggregazione pubblica, riducendo il rischio di episodi simili in futuro.