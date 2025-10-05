NAPOLI (rgl) – Si è spento a 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano tra i protagonisti assoluti dell’economia campana e nazionale degli ultimi decenni. Un uomo che ha saputo trasformare intuizioni coraggiose in infrastrutture e realtà industriali destinate a segnare la storia dello sviluppo del Mezzogiorno. Negli anni Settanta la sua visione prese forma con la nascita del Cis di Nola, ideato insieme ad altri operatori tessili: un polo che divenne presto uno dei più importanti centri del commercio all’ingrosso in Italia e il primo nucleo di quello che sarebbe diventato l’attuale Interporto Campano, oggi tra le più avanzate strutture logistiche del Sud. Punzo fu anche protagonista nel mondo dello sport e della finanza. Vicepresidente del Napoli Calcio negli anni d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti, seppe unire passione e pragmatismo, contribuendo alla gestione di una squadra simbolo per un’intera città. Nel 1987 fondò la finanziaria Cisfi, che diede vita all’Interporto, mentre negli anni successivi fu tra i fondatori della Banca Popolare di Sviluppo e della Ntv spa, insieme a Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle, per la nascita di Italo, il secondo operatore ferroviario ad alta velocità in Italia. Negli ultimi anni si era ritirato dalla scena pubblica, lasciando però un’eredità fatta di progetti concreti, di idee che hanno cambiato il volto dell’imprenditoria campana e di una visione che ha saputo coniugare sviluppo e territorio. I funerali di Gianni Punzo si terranno oggi, domenica 5 ottobre, alle ore 17 nella parrocchia Regina del Rosario, in via Manzoni 225 a Napoli.