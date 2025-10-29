NAPOLI (rgl) – La musica partenopea perde la sua voce più profonda, il suo respiro più autentico. È morto all’età di 80 anni James Senese, sassofonista e fondatore degli Showmen e dei Napoli Centrale, figura cardine del neapolitan sound e storico compagno di viaggio di Pino Daniele. Senese era stato ricoverato a fine settembre all’ospedale Cardarelli di Napoli per una grave infezione polmonare. A dare la notizia della sua scomparsa è stato Enzo Avitabile, amico di una vita, che sui social ha scritto parole intrise di dolore e affetto: “Non bastano parole per un dolore così grande, ma solo un grazie. Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre”.

UN FIGLIO DI NAPOLI E DEL MONDO – Nato nel capoluogo partenopeo il 6 gennaio 1945, da madre italiana e padre afroamericano, James Senese – all’anagrafe Gaetano – cresce tra le periferie e i sogni, in una Napoli che cercava la sua voce nel dopoguerra. La musica diventa presto la sua lingua. Nel 1961 fonda, insieme all’amico Mario Musella, il gruppo “Gigi e i suoi Aster”. Poi arrivano i Vito Russo e i 4 Conny, ma è nel 1965 che nasce il primo grande sogno: The Showmen, la band che porta in Italia il soul e il rhythm & blues di Otis Redding, James Brown e Marvin Gaye. Il successo esplode con “Un’ora sola ti vorrei”, che vince il Cantagiro 1968. Dopo lo scioglimento, nel 1972 Senese e Franco Del Prete fondano gli Showmen 2, preludio alla nascita, nel 1974, dei Napoli Centrale: un ponte tra jazz, funk e dialetto, tra denuncia sociale e poesia urbana.

IL SUONO DEL VESUVIO – Nei Napoli Centrale passa anche un giovane Pino Daniele, chiamato all’inizio come bassista. Tra i due nasce un sodalizio umano e artistico destinato a scrivere una pagina irripetibile della musica italiana. Insieme, con Tullio De Piscopo, Rino Zurzolo, Joe Amoruso ed Ernesto Vitolo, formano il celebre “supergruppo” che accompagna Daniele nei primi successi e torna a suonare con lui in “Ricomincio da 30”. Quando nel 1983 i Napoli Centrale si sciolgono, Senese intraprende la carriera da solista. Tra i suoi lavori più intensi, “Hey James”, dedicato al padre americano, e “Zitte! Sta arrivanne ‘o mammone”, con collaborazioni d’eccezione come Lucio Dalla, Enzo Gragnaniello e Raiz. Nel 2011 riceve il Premio Armando Gill alla carriera, e l’anno dopo pubblica “È fernuto ‘o tiempo”.

L’EREDITA’ DI UNA LEGGENDA – Negli anni ’90 rinascono i Napoli Centrale, e nel 2016 arriva “’O Sanghe”, scritto con Del Prete, vincitore della Targa Tenco come miglior disco in dialetto. Nel 2018 festeggia 50 anni di carriera con un doppio live registrato a Sorrento, e nel 2021 presenta all’Auditorium Parco della Musica di Roma il suo ventunesimo album: “James is back”. Ma la sua arte non si è mai fermata alla musica. James Senese ha calcato anche i set cinematografici, da “No grazie, il caffè mi rende nervoso” con Massimo Troisi, a “Passione” di John Turturro, fino a “Una festa esagerata” di Vincenzo Salemme.

UN ADDIO CHE SUONA ANCORA – James Senese lascia un’eredità enorme: la capacità di raccontare, con il suono del suo sax, la rabbia e la bellezza di Napoli, la sua anima nera e il suo cuore di luce. Il suo respiro musicale continuerà a vibrare nei vicoli, nei club e nei dischi che hanno segnato intere generazioni. Come diceva lui stesso, “Io non suono per piacere. Io suono per dire chi sono”. E oggi, in ogni nota che risuona tra le strade di Napoli, James Senese è ancora lì.