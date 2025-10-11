MOSCHIANO (rgl) – Fiamme nella nuova sede comunale di Moschiano nel Vallo di Lauro: meno di 24 ore e il presunto responsabile è già stato individuato. Un intervento lampo delle forze dell’ordine ha portato all’identificazione di un uomo di 57 anni, già noto alle autorità, sospettato di aver appiccato l’incendio che ieri sera ha colpito l’ufficio anagrafe del Comune.

Grazie a serrate indagini condotte senza sosta, i carabinieri della stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della compagnia di Baiano, insieme ai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Lauro, hanno identificato il presunto autore del danneggiamento con incendio dei locali del nuovo edificio comunale. L’uomo, 57enne del posto, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Le fiamme, che hanno interessato in particolare l’ufficio anagrafe, sono state prontamente domate grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, evitando conseguenze ben più gravi. Le attività investigative, coordinate dall’Autorità giudiziaria, hanno consentito agli inquirenti di raccogliere gravi indizi a carico del sospettato in poche ore. Al momento sono ancora in corso accertamenti per chiarire il movente e verificare eventuali ulteriori responsabilità.