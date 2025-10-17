NAPOLI (rgl) – Tra i vicoli affollati dei Decumani, nel cuore del centro storico di Napoli, una mini moto non omologata sfreccia pericolosamente tra turisti e residenti, rischiando di trasformare una bravata in tragedia. È così che i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno notato e bloccato un mezzo a motore che non aveva nulla a che fare con la circolazione su strada: una mini moto a scoppio da 110 cc, guidata da un ragazzo di appena 13 anni. L’intervento dei “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego ha permesso di fermare il giovane conducente e di identificare il padre, accorso poco dopo sul posto. L’uomo è stato denunciato per abbandono di minore, oltre che sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada commesse dal figlio: guida senza casco, veicolo non omologato e privo di assicurazione. La mini moto, sprovvista di targa e non omologabile, è stata sequestrata e sarà confiscata.