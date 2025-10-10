NAPOLI (rgl) – È stato aggredito nel cuore della notte, senza apparente motivo, da un gruppo di sconosciuti che lo hanno colpito con parti di una palma. Vittima dell’insolita e violenta aggressione un 52enne originario dell’India, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Erano circa le 1.50 quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio partenopeo, dove l’uomo era giunto con una ferita profonda alla gamba destra. Da una prima ricostruzione ancora in corso di verifica, la vittima si trovava nella zona di Porta Capuana quando sarebbe stata circondata da un gruppo di persone che, per motivi ancora ignoti, lo avrebbero aggredito, colpendolo ripetutamente con pezzi di una palma. I medici del pronto soccorso hanno riscontrato una ferita penetrante con presenza di corpo estraneo – un frammento vegetale di circa cinque centimetri – nella regione laterale della coscia destra. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati nel ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.