venerdì, Ottobre 10, 2025
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Napoli, aggredito a Porta Capuana con una palma: 52enne finisce in ospedale

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

NAPOLI (rgl) – È stato aggredito nel cuore della notte, senza apparente motivo, da un gruppo di sconosciuti che lo hanno colpito con parti di una palma. Vittima dell’insolita e violenta aggressione un 52enne originario dell’India, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Erano circa le 1.50 quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti presso il nosocomio partenopeo, dove l’uomo era giunto con una ferita profonda alla gamba destra. Da una prima ricostruzione ancora in corso di verifica, la vittima si trovava nella zona di Porta Capuana quando sarebbe stata circondata da un gruppo di persone che, per motivi ancora ignoti, lo avrebbero aggredito, colpendolo ripetutamente con pezzi di una palma. I medici del pronto soccorso hanno riscontrato una ferita penetrante con presenza di corpo estraneo – un frammento vegetale di circa cinque centimetri – nella regione laterale della coscia destra. Dopo le cure del caso, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. Sull’episodio indagano i carabinieri, impegnati nel ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.

Print Friendly, PDF & Email
Previous article
Rifiuti abbandonati, armi e parcheggiatori abusivi: tre denunce nel Vallo di Lauro
Next article
“Torna o mando il video a nostro figlio”: arrestato 34enne per stalking e maltrattamenti
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com