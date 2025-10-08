NAPOLI (rgl) – Una giornata di paura al Vomero si è conclusa con un’operazione fulminea della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un uomo già noto alle forze dell’ordine. Su delega della Procura della Repubblica di Napoli, gli agenti hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip partenopeo, nei confronti di un pluripregiudicato ritenuto gravemente indiziato di rapina e tentata rapina. Le due aggressioni, avvenute a distanza di poche ore l’una dall’altra nella giornata del 31 luglio 2025, hanno avuto come vittime due donne, prese di mira mentre camminavano per le strade del quartiere collinare. In entrambi i casi, il rapinatore – a bordo della propria autovettura – si è avvicinato alle malcapitate minacciandole con una pistola e intimando loro di consegnargli la borsa. La prima vittima ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Chiaia, mentre la seconda si è rivolta al commissariato di polizia del Vomero. Gli investigatori, confrontando le due denunce, hanno subito notato numerose similitudini: le descrizioni dell’uomo e del veicolo coincidevano perfettamente. Grazie all’utilizzo di software di analisi investigativa e a un’intensa attività di riscontro sul territorio, i poliziotti del commissariato Vomero sono riusciti in breve tempo a individuare il veicolo utilizzato per le rapine e a risalire al presunto autore. L’uomo è stato rintracciato e riconosciuto dalle vittime, chiudendo così il cerchio su una duplice vicenda che aveva destato preoccupazione tra i residenti. L’arrestato si trova ora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle ulteriori determinazioni da parte della Procura della Repubblica di Napoli.