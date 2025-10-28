Napoli, coltello nello zaino: 12enne segnalato dalla Polizia

NAPOLI (rgl) – Un coltello a serramanico nascosto nello zaino di un alunno ha fatto scattare l’allarme in un istituto scolastico della zona Materdei. Nella giornata odierna, gli agenti del commissariato Dante sono intervenuti prontamente a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Polizia di Stato. A lanciare l’allarme è stata una docente, che ha riferito di aver rinvenuto l’arma all’interno dello zaino di un suo alunno, un ragazzino di 12 anni che nel frattempo si era allontanato dall’edificio scolastico. L’intervento degli agenti ha permesso di avviare immediatamente le verifiche del caso. Poco dopo, il minore si è presentato spontaneamente presso gli uffici del commissariato Dante, accompagnato dalla madre. Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per porto di armi od oggetti atti ad offendere.