NAPOLI (rgl) – Consegne veloci, motore acceso e documenti falsi. Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione di polizia a tutti gli effetti per gli agenti della Polizia Locale di Napoli, che hanno denunciato un cittadino extracomunitario in servizio come rider per una nota piattaforma di consegne a domicilio. L’uomo, alla guida di un motociclo con targa polacca, è stato sorpreso con una patente di guida contraffatta, nonostante fosse già destinatario di un provvedimento di revoca del documento. È accaduto nei giorni scorsi, durante un controllo in strada condotto dagli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, impegnati in verifiche sulla sicurezza dei veicoli utilizzati per le consegne. Il rider, in servizio per la piattaforma Glovo, ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso al momento della richiesta dei documenti. A un primo sguardo, la patente italiana esibita sembrava regolare, ma gli agenti hanno notato un dettaglio insolito nella dicitura “Repubblica Italiana” impressa sul fronte del documento. Per fugare ogni dubbio, è stato utilizzato il Doculus Lumus, uno strumento tecnico in dotazione al reparto, che ha confermato la falsità del documento: assenza degli elementi di sicurezza previsti, anomalie nella stampa e mancata reazione ai raggi ultravioletti. L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e concorso nella fabbricazione di documenti falsi. Ma non è tutto: ulteriori verifiche hanno rivelato che il rider era già colpito da un provvedimento di revoca della patente, emesso dalla Prefettura di Napoli e regolarmente notificato. Oltre alla denuncia penale, è scattata anche una pesante sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada per guida con patente revocata, e il motoveicolo è stato posto sotto fermo amministrativo per tre mesi.