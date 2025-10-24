NAPOLI (rgl) – Non solo coltelli o baby gang: la devianza minorile oggi corre anche su quattro ruote. Lo conferma l’ultimo, imponente servizio di controllo del territorio svolto dai carabinieri della compagnia di Poggioreale, che nell’area orientale della città hanno individuato una preoccupante escalation di comportamenti pericolosi, anche tra giovanissimi. Il primo a finire nei taccuini dei militari è un ragazzino di appena 15 anni, sorpreso alla guida di un’auto. Quando i carabinieri gli hanno imposto l’alt, il giovane ha premuto sull’acceleratore, tentando una fuga tra le vetture incolonnate nel traffico.

Una corsa breve, terminata dopo pochi metri, quando la “gazzella” dell’Arma lo ha raggiunto. Per il minore è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una sanzione per guida senza patente. Poco dopo, un altro episodio: un 17enne è stato sorpreso in sella a una moto di grossa cilindrata, senza casco e senza assicurazione, mentre impennava lungo via Stadera. Il controllo ha rivelato anche un telaio abraso, segno evidente di provenienza illecita del mezzo. Il giovane, anch’egli senza patente, è stato denunciato per guida reiterata senza titolo e ricettazione, mentre la moto è stata sequestrata. Nel mirino dei controlli anche gli adulti. Un 46enne di Poggioreale è stato denunciato perché sorpreso alla guida senza patente, mentre un 21enne di Ponticelli, già ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia, dovrà rispondere di evasione, essendo stato trovato lontano dall’abitazione in cui scontava la misura cautelare. Il servizio straordinario dei carabinieri ha interessato anche diverse attività commerciali. In una macelleria di corso Sirena, i militari hanno scoperto un furto di energia elettrica: i frigoriferi e l’impianto erano collegati direttamente alla rete pubblica, bypassando il contatore. Il titolare è stato denunciato, mentre nel locale sono state riscontrate anche gravi carenze igienico-sanitarie. Problemi di igiene e pulizia sono emersi anche in tre bar e in un panificio, dove sono stati sequestrati decine di chili di alimenti non tracciabili. Sul fronte del lavoro sommerso, invece, sono state accertate irregolarità in un bar, un panificio e un autolavaggio, dove tre dipendenti lavoravano senza contratto. Il bilancio complessivo dell’operazione: 32 sanzioni elevate e 11 veicoli sequestrati.