NAPOLI (rgl) – Un’operazione ad ampio raggio per garantire più sicurezza sulle strade e contrastare i comportamenti di guida pericolosi. È questo l’obiettivo del servizio di controllo del territorio che, nella giornata di ieri, ha interessato la zona di Capodimonte, in particolare via Miano, dove carabinieri e polizia locale hanno effettuato un’azione congiunta di prevenzione e contrasto alle violazioni del Codice della Strada. L’attività ha visto impegnati i militari della stazione di Capodimonte e del nucleo Operativo e Radiomobile insieme agli agenti dell’unità operativa Stella e del gruppo Intervento Territoriale della polizia locale di Napoli. Durante i controlli sono state identificate 101 persone, verificati 60 motoveicoli e 41 autovetture, nonché controllati 23 minorenni. L’esito è stato significativo: 10 motoveicoli sequestrati, 15 sottoposti a fermo amministrativo e 6 conducenti ai quali è stata ritirata la patente di guida in vista della sospensione. Complessivamente, le sanzioni elevate ammontano a 44.428 euro. Le violazioni più frequenti hanno riguardato il mancato uso del casco, l’assenza di revisione o di assicurazione, la circolazione con veicoli già sottoposti a sequestro e la guida senza patente o con documento scaduto. Un automobilista, già sanzionato in passato per la stessa infrazione, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida reiterata senza patente. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza dei minori: un conducente è stato sanzionato con il ritiro immediato della patente dopo essere stato sorpreso a trasportare un bambino in braccio al passeggero seduto sul sedile anteriore, una condotta che mette gravemente a rischio l’incolumità del piccolo.