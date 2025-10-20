NAPOLI (rgl) – Notte movimentata sul lungomare di via Caracciolo a Napoli, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di un danneggiamento ai danni di un esercizio commerciale. Protagonista della vicenda un 31enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, denunciato per danneggiamento aggravato. Tutto è accaduto nella notte appena trascorsa, quando alla Sala Operativa è giunta una chiamata che segnalava un uomo intento a colpire la vetrina di un locale. Gli agenti del commissariato San Ferdinando, giunti in pochi minuti sul posto, hanno constatato che la porta d’ingresso del negozio era stata pesantemente danneggiata. Grazie alla descrizione fornita dai testimoni e alle rapide ricerche effettuate nella zona, i poliziotti hanno rintracciato il sospettato in via Riviera di Chiaia, dove è stato fermato e identificato. L’uomo, 31 anni, con precedenti di polizia, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per danneggiamento. Nel frattempo, sono in corso indagini approfondite da parte della Polizia di Stato per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi giorni tra via Caracciolo e le strade limitrofe, dove si sono registrati altri danneggiamenti e tentativi di furto con modalità analoghe.

