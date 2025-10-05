NAPOLI – Paura nel quartiere di Secondigliano, dove un giovane di 20 anni è stato ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco in circostanze ancora da chiarire. L’episodio si è verificato all’incrocio tra via Diacona e via Fratta, alle 5 di questa mattina, poco dopo un sinistro stradale in cui la vittima era rimasta coinvolta con un altro veicolo. Secondo una prima ricostruzione sommaria, mentre il 20enne si trovava a bordo della propria auto, un individuo estraneo alla vicenda si sarebbe avvicinato e gli avrebbe sparato due colpi alle gambe, prima di darsi alla fuga. I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Stella e della stazione di Secondigliano sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’accaduto, avviando le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare il responsabile. Il giovane ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 15 giorni. Le indagini proseguono per chiarire il movente e identificare l’autore del gesto.